La nave da ricerca (E/V) Nautilus ritrae una medusa fantasma ed il suo ospite

A quanto pare, la nave da ricerca (E/V) Nautilus non smette di immortalare e divulgare scoperte straordinarie provenienti direttamente dai più profondi fondali oceanici.

È di poco più di un mese fa il video che ritraeva una nuova specie di calamaro dal muso simile a quello di un piccolo maiale ma, ancora una volta, l’Ocean Exploration Trust ha messo in rete una nuova meraviglia.

Un veicolo comandato da remoto della grande nave da esplorazione (E/V) Nautilus ha incontrato sul suo percorso, a circa 750 metri di profondità e uscendo dall’Oceano pacifico, una creatura a dir poco bizzarra e…spaventosa.

Il video ritrae questa creatura evanescente dalla forma a campana inizialmente molto simile a quella di un fantasma, come se fosse un lenzuolo trasparente indossato da qualcuno altrettanto invisibile.

Gli scienziati sono arrivati ad ipotizzare che si potesse trattare di un esemplare del genere Deepstaria (fino ad oggi è stata avvistata ben poche volte quella che viene chiamata Deepstaria enigmatica, una specie misteriosa di medusa delle acque profonde).

Ma quello che ha catalizzato tutta l’attenzione, oltre al repentino cambio di forma da campana a lenzuolo steso, è stata la presenza, tra le pieghe trasparenti del corpo, di un crostaceo rosso fuoco.

Si tratta di un isopode già avvistato in “compagnia” della medusa, e seppur ci siano ancora poche evidenze scientifiche, si ipotizza che esso viva in una sorta di simbiosi con la creatura, nutrendosi dei suoi scarti o della sua parte molle e cercando in essa protezione da altri predatori.

Infatti, si crede che le venature che percorrono in toto il corpo della medusa siano dei canali che portano gli elementi nutritivi in ogni parte del corpo dopo aver digerito le prede che, a quanto pare, potrebbero venir catturate dalla medusa avvolgendole come un sudario ed inglobandole in essa.

Quello che sembra un cervello, in realtà, dovrebbe essere proprio il suo stomaco.

Uno spettacolo affascinante e un po’ inquietante che ci conferma quanto ancora poco sappiamo di ciò che vive indisturbato nelle profondità oceaniche.