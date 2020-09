Una nave risalente al XVII secolo è stata ritrovata ben conservata nel Mar Baltico

Gli oceani del mondo nascondono un tesoro inestimabile di relitti e carcasse di navi "decedute" in mezzo al nulla. Da questo punto di vista, infatti, alcuni subacquei della Finlandia hanno fatto una scoperta inaspettata mentre esploravano le profondità del Mar Baltico: hanno trovato un relitto incredibilmente ben conservato di 400 anni fa.

La nave è un perfetto esempio di fluyt - un tipo di veliero creato e pensato per il trasporto marittimo dei Paesi Bassi nel XVI secolo - ed è stata trovata vicino alla foce del Golfo di Finlandia, nelle acque più orientali del Mar Baltico. Il relitto si trova a una profondità di 85 metri e giace sul fondo del mare, quasi completamente conservato e intatto.

Sono stati trovati solo danni minori subiti dalla pesca a strascico della zona ma, per il resto, sembra essere appena "arrivata" dal XVII secolo. Tutto ciò è possible grazie a una combinazione di bassi livelli di salinità, temperatura e luce, che possono consentire ai relitti affondati di sopravvivere praticamente invariati per centinaia di anni.

Anche le stive della nave sono piene, secondo quanto affermato dai sommozzatori. A differenza di altre imbarcazioni dell'epoca, progettate per passare da navi da carico a navi da guerra, il fluyt a tre alberi aveva un design economico e capiente completamente inteso a massimizzare la capacità di carico. L'imbarcazione, infatti, poteva trasportare fino al doppio del carico delle navi rivali.

"Il relitto - inoltre - rivela molte delle caratteristiche del fluyt ma anche alcune caratteristiche uniche, non ultima la costruzione della poppa", afferma l'archeologo marittimo Niklas Eriksson dell'Università di Stoccolma in Svezia. "Potrebbe essere che questo sia un primo esempio del progetto. Il relitto offre quindi un'opportunità unica per studiare lo sviluppo di un tipo di nave che ha navigato in tutto il mondo ed è diventato lo strumento che ha gettato le basi per la globalizzazione moderna".