Questa nave, con vele alte 80 metri, utilizza l'energia eolica per trasportare 7.000 auto

Ridurre le nostre emissioni è l'obiettivo principale dell'umanità entro i prossimi anni: i dati parlano chiaro e anche la Cina sembra esserne d'accordo. In questo momento, il 90% delle merci mondiali viene trasportato via nave. Quest'ultime sono ancora alimentate da combustibili fossili e anche questo aspetto può essere migliorato.

Come? Grazie a un nuovo tipo di nave da carico che sarà in grado di spedire grandi quantità di merci funzionando interamente con l'energia eolica, tagliando il 90% delle emissioni tipiche delle navi lungo il percorso. Si chiama OceanBird. Le emissioni dei combustibili fossili utilizzati nell'industria navale, infatti, sono i responsabili di circa il 2% delle emissioni di carbonio in tutto il mondo.

Non si tratta di una "barchetta", ma qualcosa capace di trasportare 7.000 auto attraverso l'Atlantico. OceanBird sarà composta da delle vele ad ala retrattile alte 80 metri controllate da algoritmi che calcoleranno esattamente come utilizzare nel modo più efficiente l'energia eolica sull'oceano. La nave sarà anche dotata di un motore alimentato da energia pulita.

Con una velocità media di 10 nodi (18 chilometri all'ora), l'Oceanbird sarà in grado di completare una traversata dell'Atlantico in circa 12 giorni. In confronto, le navi attuali riescono a farlo in 8 giorni. Il design dell'imbarcazione può essere applicato ad altri tipi di navi che consumano combustibili fossili, comprese le navi da crociera.

Il design della nave non sarà pronto fino alla fine del 2021, mentre per il viaggio inaugurale ci toccherà aspettare fino al 2024, lo stesso anno in cui l'essere umano metterà nuovamente piede sulla Luna.