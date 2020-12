La nave vichinga trovata a Gjellestad potrebbe essere stata sepolta con sovrano importante

E' ufficiale: il sito norvegese di Gjellestad passerà alla storia come una delle più ricche ed interessanti aree per lo studio della società vichinga. Alla quasi conclusione degli scavi in quest'area, gli esperti hanno azzardato a formulare una nuova ipotesi: e se l'imponente nave trovata nel 2018 fosse stata sepolta con un re o una regina?

Come spiegato in altre notizie, le sofisticate navi vichinghe rappresentano, per gli storici, una fonte incredibile: da esse si possono ricavare informazioni non solo sulle conoscenze tecniche che i Vichinghi avevano, ma anche sulla loro società ed economia.

L'archeologo Knut Paasche, in un'intervista della BBC, ha spiegato che l'imbarcazione trovata nel 2018 risulta essere una delle più grandi mai ritrovate in Norvegia. Tuttavia, "E' ancora troppo presto" ha spiegato lo studioso "capire se questa fosse una barca spinta a remi o un veliero".

Paasche ha sottolineato questo dettaglio per due motivi non da sottovalutare:

In base alla forza che veniva usata per muovere l'imbarcazione, si può ipotizzare quale fosse la sua funzione principale (se mercantile, da guerra o da esplorazione).

(se mercantile, da guerra o da esplorazione). Altre due imponenti navi trovare nel XIX secolo non corrispondono, come struttura, a quella del 2018. Di conseguenza, gli archeologi potrebbero trovarsi di fronte al primo esempio assoluto di una nuovissima imbarcazione che, fino ad oggi, era rimasta sconosciuta.

Sulla base di cosa, però, si è arrivati all'idea che il cumulo dov'è stata trovata questa misteriosa ed importante testimonianza potesse essere una tomba per un possibile sovrano?

Il capo degli scavi sul sito, Christian Rodsrud, ha spiegato, nella maniera più dettagliata possibile, in un articolo pubblicato nella rivista "Antiquity", quali siano state le analisi portate avanti per rispondere a questa domanda.

Come prima cosa, si è cercato di datare approssimativamente sia l'anno in cui l'imbarcazione del 2018 venne creata sia l'origine del Jell Mound, il cumulo di terra dov'è stata trovata.

La prima risulta essere stata costruita tra il 750 d.C. e l'850; il secondo, invece, risale a qualche secolo prima, intorno il 400-500 d.C.

E' possibile, quindi, che la "longship", così chiamate le navi vichinghe, sia stata sepolta per creare un legame spirituale tra gli avi passato e i vivi del presente.

Quest'idea sarebbe supportata anche dai più recenti ritrovamenti. Sembra, infatti, che a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui l'imbarcazione è stata scoperta, siano tornati alla luce reperti di una possibile sala delle cerimonie e di un templio antico. Indice, quindi, della sacralità del luogo e la sua essenziale importanza per chi vi viveva.

L'assenza di ossa umane al fianco dei resti della nave, apparentemente, potrebbe essere un elemento per attaccare l'idea proposta dagli studiosi nel sito. Dopotutto, se non vi sono prove, non vi possono essere certezze.

Tuttavia, come già spiegato nell'articolo di "Antiquity", è possibile che i capi di una possibile famiglia rivale abbiano profanato la tomba. Questo non era assolutamente un evento raro nella società vichinga e non si può escludere da una futura analisi storica che si farà del luogo.