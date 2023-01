Le navi fantasma esistono davvero? Sareste scioccati dalla risposta

Le navi fantasma sono un elemento spesso presente in molte storie piratesche ma sono esistite (e presumibilmente esistono) davvero! Una storia famosa ci racconta che l'11 agosto 1775 l'equipaggio della nave baleniera Herald individuò una goletta, chiamata Octavius, che stava andando alla deriva senza nessuno a bordo. Almeno, senza nessuno di vivo.

Secondo la leggenda, il capitano dell'Herald, Warren, salì a bordo della misteriosa nave per indagare e trovò tutto l'equipaggio deceduto. Negli alloggi del capitano il comandante della nave - ancora seduto alla sua scrivania - scrisse le ultime memorie del viaggio datato 11 novembre 1762. Ciò vuol dire che l'equipaggio era morto da 13 anni.

L'ultima posizione registrata della nave era 75°N 160°W, circa 402 chilometri a nord del luogo che oggi conosciamo come Utqiagvik, in Alaska. Tuttavia, molto probabilmente, si tratta di una storia falsa: il primo riferimento all'Octavius ​​sembra provenire intorno al 1828, più di mezzo secolo dopo la sua presunta scoperta, nella gazzetta letteraria americana The Ariel.

Vi diamo però una "buona" notizia: ci sono almeno due casi nella storia in cui le cosiddette "navi fantasma" sono esistite davvero. Stiamo parlando dell'HMS Terror che svanì durante una sfortunata ricerca del passaggio a nord-ovest, portando con sé più di 120 vite e la sua nave gemella, l'HMS Erebus.

Le due navi vennero bloccati dai ghiacci e l'equipaggio cercò di fuggire via... ma senza speranze poiché morirono tutti. Le successive squadre di ricerca trovarono solo i loro scheletri e diari che registravano la loro scomparsa. L'Erebus e il Terror sono protagonisti di uno dei più grandi misteri marittimi del mondo (altro che triangolo delle Bermuda) fino alle loro scoperte nel 2014 e nel 2016.

Un altro candidato per il titolo di nave fantasma è la SS Baychimo. Non lontano da dove l'Octavius ​​avrebbe registrato la sua ultima posizione, nel 1969 l'imbarcazione venne abbandonata (ma in questo caso l'equipaggio non passò a miglior vita) e da allora è stata vista navigare attraverso i mari artici almeno sette volte, con alcuni curiosi che si sono perfino imbarcati (con tanto di prove fotografiche!).