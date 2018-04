Navi GPU: prestazioni paragonabili a NVIDIA GTX 1080?

Al contrario di quanto emerso online con i precedenti rumor, sembra ora che AMD Navi avrà delle prestazioni paragonabili a GTX 1080, andando a sostituire le attuali Radeon RX 580. Il tutto ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alla controparte NVIDIA.

Il chip con architettura a 7 nm, infatti, dovrebbe costare tra i 200 e i 250 dollari, portando anche consumi inferiori. Stando ai colleghi di wccftech, AMD Navi approderà sul mercato consumer nel 2019. Questo vorrebbe, però, dire che NVIDIA avrebbe campo libero per quanto riguarda la fascia alta. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda i restanti prodotti della società, invece, vi ricordiamo di restare sintonizzati su queste pagine per conoscere le prossime novità in casa AMD, a breve potremo parlarvene più approfonditamente e svelarvi ciò che sappiamo. Nel frattempo, vi consigliamo la lettura di questo articolo per farvi una prima idea sulle CPU Ryzen di seconda generazione.

Per farvi un piccolo riassunto, 2700X dovrebbe presentare 8 core e 16 thread, proprio come il 1700X, ma con una maggiore frequenza di clock (clock base 3.7 GHz, boost fino a 4.35 GHz in Turbo Boost), TDP di 105W, 20MB di cache (4MB L2 + 16MB L3) e il supporto alla tecnologia XFR 2.0, che consente maggiori possibilità in ambito di overclock.