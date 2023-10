Questa navicella indiana sta puntando verso il cuore del Sistema Solare

Aditya-L1, la sonda indiana che esplorerà da vicino il Sole, ha appena lasciato la zona di influenza del Nostro Pianeta. L’annuncio è arrivato lo scorso sabato dall’agenzia per l’esplorazione spaziale indiana (ISRO).

Il velivolo, che prende il nome dalla divinità del Sole nella mitologia induista, è partito lo scorso 2 settembre e ha ora percorso circa 920.000 chilometri. Aditya è quindi ormai a metà del suo viaggio, che terminerà nel punto Lagrangiano L1, dove la gravità del Sole e della Terra si cancellano a vicenda permettendo alla sonda di orbitare liberamente attorno alla Nostra Stella.

Da questa posizione privilegiata, Aditya potrà osservare accuratamente i complessi fenomeni che determinano il cosiddetto "space weather", come ad esempio le violente espulsioni di massa coronale e il vento solare.

La buona notizia è arrivata subito dopo che la stessa ISRO ha annunciato che il rover della missione Chandrayaan non sembra più rispondere. Il veicolo, che attualmente si trova nei pressi del Polo Sud lunare, era stato mandato a dormire per far fronte alla lunga notte lunare, ma adesso non sembra volersi svegliare.

Ora l’ISRO ha l’opportunità di rifarsi con la missione di Aditya-L1. Se l’impresa avrà successo, l’India sarà la prima nazione asiatica ad aver messo una sonda in orbita intorno al Sole.