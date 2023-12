Navicella spaziale della Cina viene seguita nello spazio da 6 oggetti non identificati

La navicella robotica cinese Shenlong, che significa "drago divino", continua a destare curiosità e speculazioni. Lanciata dal Jiuquan Satellite Launch Center il 14 dicembre su un razzo Long March 2F, Shenlong ha raggiunto un'orbita bassa simile a quella delle sue precedenti missioni di test nel settembre 2020 e nell'agosto 2022.

Ciò che rende questa missione particolarmente intrigante è la presenza di sei piccoli oggetti non identificati, seguiti da osservatori amatoriali del cielo e soprannominati "wingmen". Questi oggetti, tracciati nelle scie della navicella durante le missioni precedenti, sono stati ipotizzati come "satelliti ispettori" con lo scopo di monitorare il veicolo di prova, forse per assistere nel suo sicuro ritorno sulla Terra.

Basandosi sulle loro emissioni radio, si ritiene che possano essere piccoli satelliti Banxing sviluppati dalla Cina, precedentemente utilizzati per trasmettere immagini di altre navicelle spaziali. Quattro giorni dopo il suo ultimo lancio, Shenlong ha dispiegato sei oggetti, designati da A a F dalla comunità di tracciamento dei satelliti.

L'astronomo amatoriale Scott Tilley ha descritto questi oggetti come "wingmen misteriosi", notando che le emissioni di ciascun dispositivo presentano un mix di segnali, con solo alcuni che trasmettono una piccola quantità di dati. Mentre gli astronomi di tutto il mondo condividono le loro teorie sulla misteriosa navicella spaziale cinese, gli Stati Uniti osservano con interesse.

Gli USA, con un altro test del X-37B previsto per il 28 dicembre, hanno anche loro un 'segreto' da nascondere. Non c'è dubbio quindi che le due maggiori nazioni spaziali del mondo stiano osservando attentamente i nuovi "giocattoli" l'una dell'altra: poi quando un aereo è in orbita da due anni l'attenzione la chiama su di sé.