Finalmente Starship è stata lanciata ed è esplosa: ma è una buona notizia

Nella mattina di questo Giovedì, il gigantesco razzo Starship della SpaceX è finalmente riuscito a decollare. La missione sarebbe da considerarsi un completo successo, se non fosse per l' esplosione avvenuta pochi minuti dopo, prima che la navicella raggiungesse lo spazio.

Dopo aver rimandato il lancio di Starship (causa la necessità di ulteriori test), il razzo più grande al mondo ha finalmente preso il volo quest'oggi, Giovedì 20 Aprile. I piani della compagnia di Elon Musk erano quelli di spedire la navicella in un giro intorno al mondo, partendo dal Texas (al confine con il Messico).

Purtroppo, nonostante il decollo nella norma, il razzo è esploso ad un'altitudine di circa 40km, distruggendosi e precipitando nel Golfo del Messico. Ma cos'è successo esattamente? Stando a quanto riportato, la separazione del booster prevista pochi minuti dopo il lancio, non è avvenuta. Il razzo ha quindi cominciato a roteare su se stesso, esplodendo dopo circa 4 minuti.

Un totale fallimento dunque? Non secondo gli ingegneri della SpaceX e Elon Musk, il quale aveva anticipato nelle settimane precedenti una probabilità del 50% che la navicella non avrebbe raggiunto l'orbita. Il vero successo è nell'essere riusciti a far decollare dalla rampa di lancio sia il primo stadio (il booster Super-Heavy) che il secondo, il veicolo spaziale Starship.

Il razzo, lo ricordiamo, è il più grande e il più potente mai costruito. Con i suoi 119 metri di altezza, l'intenzione di SpaceX è quella di utilizzarlo per mandare astronauti sulla Luna e, successivamente, anche su Marte. Potrebbe inoltre essere parte integrante del programma Artemis della NASA.

Questo primo lancio, non del tutto fallimentare, sarà un'ottima occasione per gli ingegneri per capire cosa è andato storto e come evitarlo in futuro. Musk ha così commentato su Twitter: "Congratulazioni al team di SpaceX per un'entusiasmante lancio di Starship! Abbiamo imparato molto in vista del prossimo lancio di prova, tra qualche mese."