Ecco le nazioni che 'alimentano' l'inquietante isola di spazzatura!

Il volontari del progetto Ocean Cleanup insieme all'università di Wageningen, entrambi nei Paesi Bassi, hanno scoperto che oltre il 90% dei rifiuti presenti nel North Pacific Garbage Patch (NPGP) provengono da soli sei paesi.

Dopo aver visto gli oggetti più strani presenti sulla più grande isola di spazzatura al mondo, la ricerca pubblicata su Scientific Reports si è focalizzata sull'enorme isola che galleggia nell'oceano Pacifico settentrionale. Si tratta di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti, caratterizzati principalmente da plastica. Nonostante negli ultimi anni avesse destato molto scalpore, la fonte della spazzatura non era ancora stata identificata...fino ad ora.

I ricercatori hanno individuato e studiato ben 6 mila pezzi di spazzatura provenienti dall'NPGP al fine di identificarne la fonte. Per far ciò sono state analizzate le varie etichette stampate sui detriti, in modo tale da identificare la lingua per poterli "collocare" in determinati paesi.

Dai risultati è emerso che circa un terzo dei rifiuti non era identificabile ma, il 26% era basato invece sulle attrezzature da pesca. Da qui sono stati poi individuati i paesi di origine per 232 oggetti. Ebbene, si è scoperto che la percentuale più alta era proveniente dal Giappone con il 33,6%, seguita dalla Cina con il 32,3% e dalla Corea del Sud con il 9,9%.

La lista è proseguita con Stati Uniti, Taiwan e Canada. I ricercatori hanno inoltre affermato che i rifiuti presenti avevano una probabilità addirittura 10 volte maggiore di provenire da attività di pesca rispetto che da attività a terra. Finalmente sembrerebbe quindi essere stata svelata la provenienza dell'isola della spazzatura, strettamente correlata alle operazioni di pesca.

Cosa fare dunque per tentare di migliorare una situazione che appare decisamente drammatica? Sicuramente rimboccarsi le maniche e darsi da fare, come testimonia il progetto tutto italiano "Archeoplastica" che potrebbe davvero cambiare il mondo!