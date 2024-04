Nazioni disperate potrebbero iniziare ad hackerare il clima, ecco in che senso

La crescita inarrestabile delle temperature globali è una minaccia sempre più tangibile, insieme al superamento della soglia critica di 1,5 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale. Per questo emerge un campo di studio tanto audace quanto controverso: la geoingegneria climatica.

Questa frontiera della scienza propone di intervenire deliberatamente sul clima terrestre per contrastare il riscaldamento globale, ispirandosi agli effetti raffreddanti di grandi eruzioni vulcaniche o aumentando la riflessione solare attraverso particelle riflettenti nell'atmosfera o nuvole più luminose.

Tuttavia, questa via d'uscita dal surriscaldamento planetario solleva un mare di interrogativi e dibattiti etici, dal momento che manipolare il clima su scala globale comporta incognite vastissime e rischi geopolitici imprevedibili.

Le nazioni, specialmente quelle già provate da ondate di calore mortali o dalla perdita di preziose precipitazioni monsoniche, potrebbero essere tentate di agire da sole, scatenando potenzialmente un effetto "free driver" in cui un singolo paese o un'alleanza di paesi inizia a riscrivere unilateralmente le regole del clima mondiale.

La geoingegneria, nonostante prometta un intervento rapido e a costi contenuti rispetto alla cessazione delle emissioni di gas serra, solleva il velo su una possibile nuova fonte di conflitti internazionali, minando la sicurezza alimentare, idrica ed energetica globale. Mentre alcuni studi suggeriscono che la moderata ingegnerizzazione del clima potrebbe portare benefici diffusi, la realtà politica internazionale, con le sue delicate bilance, potrebbe rivelarsi un terreno ben più insidioso.

Il futuro della geoingegneria climatica è incerto, con più domande che risposte. Mentre alcuni paesi spingono per una moratoria, altri chiedono ulteriori ricerche per sondare i rischi e i benefici. Questa nuova frontiera rappresenta un'arma a doppio taglio: una potenziale soluzione equa al cambiamento climatico, ma anche un rischio che non può essere ignorato.

