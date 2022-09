Quali nazioni non sono state invitate al funerale della regina Elisabetta?

Il 19 settembre si terrà il funerale della Regina Elisabetta, nella Cappella di San Giorgio. Se pensate che alla cerimonia siano stati invitati solamente i membri della famiglia reale britannica, vi sbagliate di grosso: è richiesta la presenza dei funzionari di governo di tutto il mondo. Nella lista, però sembrano esserci delle omissioni curiose.

Anche il primo ministro del Regno Unito, Liz Truss, sarà al funerale della regina, così come il presidente francese Emmanuel Macron, il principe di Monaco Albert II e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo BBC News, sono tenuti a rendere omaggio alla regina anche diversi leader del Commonwealth, come la premier neozelandese Jacinda Ardern e il canadese Justin Trudeau. Ovviamente, anche il nostro amato presidente, Sergio Mattarella, è stato invitato.

Grazie al magazine Reuters, sappiamo quali leader non sono stato graditi al funerale di Elisabetta II: di Russia, di Bielorussia e di Myanmar. A causa del conflitto tra Russia e Ucraina, sembra che la Corona abbia preferito evitare la presenza di Vladimir Putin e Aljaksandr Lukašėnka. Per lo stato asiatico del Myanmar ci sono ben altre motivazioni: nel 2021, in seguito ad un colpo di stato, il governo britannico si è schierato con la minoranza Rohingya del paese. In quella rivolta furono uccise più di 2.000 persone.

La regina sarà quindi sepolta insieme ai suoi genitori, Giorgio VI e la regina Elisabetta, nella Cappella commemorativa del padre. Il suo defunto marito, il principe Filippo, che è stato sepolto nella Royal Vault of St. nel 2021, verrà trasferito per unirsi alla regina.