Le Nazioni Unite ci avvisano: in futuro i disastri naturali aumenteranno

Gli scienziati non hanno buone notizie per noi quando si parla di clima. Le Nazioni Unite ogni due anni pubblicano quello che chiamano "Rapporto di valutazione globale sulla riduzione del rischio di catastrofi" e quello di quest'anno non è andato per niente bene.

Così come dice il nome, il documento ha il compito di delineare i modi in cui l'umanità può mitigare il rischio di catastrofe. Il rapporto ci ha dato bruttissime notizie: oltre a vedere un aumento dei disastri di medie e grandi dimensioni - poiché si sono verificati rispettivamente 300 e 500 cataclismi-, questo numero aumenterà a una media di 560 all'anno entro il 2030. Stiamo parlando di 1,5 calamità al giorno.

In una dichiarazione, l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) ha accusato "ottimismo, sottovalutazione e invincibilità" per lo spaventoso numero osservato nel documento. "Il mondo deve fare di più per incorporare il rischio di tragedie nel modo in cui viviamo, costruiamo e investiamo, il che sta mettendo l'umanità in una spirale di autodistruzione", ha affermato Amina Mohammed, vice segretario generale delle Nazioni Unite.

"Insieme possiamo rallentare il tasso di disastri prevenibili mentre lavoriamo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per tutti, ovunque". C'è una buona notizia: l'adozione e l'attuazione dei protocolli suggeriti in precedenza hanno ridotto sia il numero di persone uccise che il numero totale di persone colpite dalle calamità negli ultimi dieci anni (anche se il costo è stato titanico).

Questo, tuttavia, non basta e si deve fare qualcosa sia per ridurre questi effetti che per proteggerci. A proposito, ecco una lista dei peggiori disastri ambientali della storia.