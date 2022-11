Le Nazioni Unite si riuniscono sul clima: cos'è la COP27?

In questi giorni i leader mondiali si stanno riunendo, a Sharm El-Sheikh in Egitto, per uno dei più importanti incontri globali sul clima, la COP27. La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è di per sé una grande confusione di promesse e patti tra paesi ed aziende. Cerchiamo quindi di capire cosa di concreto si potrebbe attuare.

Bisogna innanzitutto ricordare come questo incontro sia una COP "intermedia", poiché incentrata sull'attuazione delle politiche concordate negli incontri degli anni passati, quelli di Glasgow (2021) e Parigi (2015). E purtroppo i dati non sono affatto positivi.

Infatti, secondo quanto affermato da diversi rapporti redatti negli ultimi anni, gli Stati non stanno facendo ciò che hanno promesso, ciò significa che devono esserci segnali chiari affinché diano un seguito concreto agli obblighi ed alle decisioni prese.

La speranza, quindi, è che nelle prossime due settimane si svolgano molte discussioni cruciali, con questioni chiave a cui prestare la massima attenzione, relazionando tra loro finanza, ambiente, nuove tecnologie, ricerca e resilienza.

Uno dei punti fondamentali sarà infatti discutere sul come fornire finanziamenti per perdite e danni in riferimento agli impatti permanenti e negativi del cambiamento climatico. Siccità, raccolti andati perduti, città distrutte e vite strappate da eventi meteorologici estremi.

Con i paesi in via di sviluppo, più vulnerabili, che hanno da tempo sottolineato la necessità di pianificare il trasferimento di persone e la ricostruzione in caso di catastrofi ambientali, ritenendo non più sufficienti le proposte finanziarie decise durante l'incontro di Glasgow.

Un altro argomento chiave sarà quello sul riscaldamento globale. Purtroppo, infatti, i Paesi non sono riusciti nell'intento di mantenere l'importante promessa, fatta durante la Conferenza in territorio scozzese, di "contenere l'aumento di temperatura entro 1,5 °C".

D'altronde, nel precedente patto per il clima, i singoli Stati avevano deciso di rivedere i loro impegni presi, cercando di portare "qualcosa di meglio" in questa COP27. Ma ad oggi, solo 24 di loro hanno presentato piani aggiornati, con contributi determinati a livello nazionale, come l'impegno di ciascun Paese nel ridurre le emissioni.

Per quanto riguarda poi il lato "finanziamenti per il clima", dopo che i vari Paesi sviluppati hanno già dovuto ammettere in precedenza di non essere riusciti a mantenere la loro promessa di fornire 100 miliardi di dollari all'anno per la tutela ambientale, ancora una volta, è probabile che anche in questa COP27 non ci sarà un risultato eclatante, anche se vi è riposta la speranza di un qualche progresso.

D'altronde, l'importanza di tali fondi è enorme, soprattutto per aiutare quelle realtà meno fortunate, poiché potranno essere impiegati per qualsiasi cosa, dalla sovvenzione per nuove infrastrutture solari, alla costruzione di dighe più solide o la riqualificazione degli ambienti per persone i cui mezzi di sussistenza non sono più sostenibili.

Infine, ma non meno importante, il raggiungimento dell'"obiettivo globale per l'adattamento". Poiché riuscire ad adattarsi ai nuovi estremi climatici, oltre che cercare di mitigarli, sarà un passo fondamentale per la nostra sopravvivenza. Costruire e sviluppare la nostra resilienza sarà un'esigenza imprescindibile e da attuare il prima possibile.

Purtroppo, se non si trova una soluzione, il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico per l'umanità.