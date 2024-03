Neanche le AI possono resistere al fascino dei video dei gattini

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato del video dell’elefante fatto di foglie generato da Sora di OpenAI, che nonostante qualche problema di rendering ha impressionato molti per texture ed ambientazione. Non si è trattato però dell’unico video trapelato in rete.

Sempre Linus Ekenstam infatti sul proprio account ufficiale X ha pubblicato un video proveniente dal canale TikTok ufficiale di OpenAI che mostra come nemmeno l’intelligenza artificiale sia in grado di resistere al fascino dei video dei gattini, che sono diventati virali proprio su piattaforme come Instagram e TikTok dove gli utenti caricano brevi clip con i felini alle prese con situazioni incredibili.

I ricercatori di OpenAi, durante i test di Sora hanno messo alla prova il modello di generazione video proprio con le clip dei gattini. Il prompt usato è stato il seguente: “un adorabile gattino pirata che cavalca un robot aspirapolvere in giro per la casa”, ed il risultato è quello che trovate in calce.

Altrettanto straordinario è il filmato generato quando al modello è stato chiesto di creare una clip delle “Cascate del Niagara con la vernice colorata”.

Insomma, nonostante le piccole imperfezioni che sono naturali in questi casi, il modello di OpenAI sta già iniziando a mostrare i numeri.

