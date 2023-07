I Neanderthal sono stati annientanti dall'esplosione del supervulcano dei Campi Flegrei?

Il supervulcano Campi Flegrei, situato nelle profondità della terra vicino Napoli, potrebbe lentamente risvegliarsi. Questo gigantesco monte ha una storia, e alcuni esperti ritengono che un'eruzione avvenuta 40.000 anni fa possa aver giocato un ruolo nell'estinzione dei Neanderthal.

Il vulcano sotterraneo - di 12-15 chilometri - non erutta dal 1538, nonostante abbia mostrato segni di una crescente attività sismica a intervalli dal 1950. Sappiamo che il monte ha prodotto in passato alcune eruzioni enormi, in particolare una avvenuta circa 40.000 anni fa che sembra essere stata la più grande eruzione in Europa negli ultimi 200.000 anni.

L'eruzione, nota come "Campanian Ignimbrite" (in italiano "ignimbrite campana"), ha causato un enorme cambiamento nel clima terrestre, proprio nel periodo in cui i Neanderthal scomparvero. Tale coincidenza ha portato gli scienziati a ipotizzare che l'eruzione di Campi Flegrei possa aver influenzato la scomparsa dei Neanderthal.

Secondo Benjamin Black, assistente professore presso la Rutgers University, che ha partecipato alla costruzione di un modello climatico nel 2014 per testare questa ipotesi, il resto delle prove non sembra confermare questa teoria. Il modello prevedeva un raffreddamento di 2-4 gradi Celsius in Europa l'anno successivo all'eruzione del Campanian Ignimbrite, a seconda della quantità di zolfo rilasciato.

È concepibile che una massiccia catastrofe climatica innescata da Campi Flegrei possa aver condannato i Neanderthal; ma secondo Black, ma le prove non sembrano confermare questa teoria.