I Neanderthal battono Picasso di 50.000 anni: ma si può parlare di arte?

Archeologi ed artisti potrebbero avere di che discutere su questo argomento: si può parlare di arte se andiamo indietro di decine di migliaia di anni? Dei primi segnali di proto-arte risalenti a milioni di anni fa sono stati trovati in Brasile ma la questione rimane aperta. Ci troviamo di fronte a semplice creatività?

La "Caverna dell'Unicorno" in Germania, famosa per i suoi millenari depositi ossei una volta creduti resti di questi leggendari animali, è stata teatro di una scoperta stupefacente: un osso di cervo gigante risalente a 51.000 anni fa inciso con un intricato disegno a chevron. Questo reperto straordinario ci dice che i Neanderthal erano capaci di creare simboli con un significato potenzialmente comunicativo o spirituale, anche se la loro esatta intenzione ci rimane oscura.

Questo osso rappresenta uno degli oggetti simbolici più antichi mai trovati, portando gli esperti a rivedere l'idea che solo l'Homo sapiens fosse capace di espressioni artistiche. Altre prove suggeriscono che i Neanderthal dipingevano su pareti di caverne, realizzavano pendenti con artigli di aquila e incidevano simboli astratti molto prima dell'arrivo dell'Homo sapiens in Europa.

Dirk Leder, un archeologo coinvolto nello studio dell'osso, preferisce usare il termine "pre-arte" per descrivere questi primi tentativi di espressione simbolica, che non rientrano pienamente nella nostra definizione attuale ma ne rappresentano comunque una forma embrionale. Il problema sembra dunque essere come noi la percepiamo e definiamo oggi, visto anche il problema derivante dall'arte generata dall'AI.

Altri reperti, come disegni rupestri in Francia vecchi di 75.000 anni, pitture in Spagna di circa 64.000 anni fa e incisioni su pareti di caverne in Francia di 57.000 anni fa, confermano la presenza di un senso estetico e simbolico tra i Neanderthal. Anche prima di loro, altri umani arcaici in Africa ed Europa utilizzavano simboli e ornamenti già 120.000 anni fa.

Gli archeologi hanno scoperto anche sfere di pietra e marchi cupoliformi (indentazioni o segni concavi) in siti antichi, le cui date vanno da 2 milioni a 1,7 milioni di anni fa. Questi oggetti, pur non essendo classificati come arte, mostrano una ricerca di simmetria e potrebbero aver avuto un certo valore per chi li ha creati.

Queste scoperte ci costringono a rivedere le nostre ipotesi sulla cognizione e sulla capacità artistica dei nostri antenati. Ma soprattutto ci obbligano a riflettere sul fatto che la ricerca di simmetria, il senso estetico e l'utilizzo di simboli da parte di antichi umani arcaici indicano che l'arte, in una forma o nell'altra, ha accompagnato l'evoluzione umana per molto più tempo di quanto precedentemente creduto.

