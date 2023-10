I Neanderthal potrebbero essere stati intelligenti quanto noi Sapiens

Secondo un nuovo studio, i Neanderthal erano in grado di accendere e manipolare il fuoco in modo simile a Homo Sapiens. La ricerca, a cui ha partecipato anche l’Università di Trento, dimostra che l’intelligenza dei nostri cugini non era poi così diversa dalla nostra.

Sapevamo già che i Neanderthal sapevano usare il fuoco. Tuttavia, come afferma il dottor Castellucci, coautore del nuovo studio, "una cosa è usare il fuoco innescato da processi naturali, come i fulmini, un'altra è produrlo, alimentarlo con la legna e usarlo per cucinare, riscaldarsi e difendersi."

Gli archeologi hanno studiato affondo alcuni resti ritrovati nella Grotta di Oliveira, nel Portogallo centrale, uno dei più importanti siti archeologici europei del Paleolitico medio. Nel corso della preistoria, questo luogo è stato occupato da diversi gruppi umani e si ritiene che gli uomini di Neanderthal ci abbiano vissuto tra 100.000 e 70.000 anni fa.

All’interno della grotta sono stati ritrovati diversi resti antichissimi di focolari costruiti intenzionalmente dai Neanderthal. Intorno alle braci preistoriche, gli scienziati hanno scoperto ossa bruciate di capre, cervi, cavalli, uri (una specie di toro ormai estinto), rinoceronti e persino di tartarughe, che probabilmente venivano adagiate sul loro carapace e stufati su pietre roventi.

I ritrovamenti dimostrano che i Neanderthal sapevano cuocere il cibo, anche se i ricercatori non hanno ancora scoperto come i nostri cugini preistorici riuscissero ad accendere il fuoco.

"I Neanderthal erano capaci di pensiero simbolico, sapevano creare oggetti artistici, sapevano decorare il proprio corpo con ornamenti personali e avevano una dieta estremamente varia", afferma Castellucci. "Inoltre, in base alle nostre scoperte, possiamo affermare con certezza che mangiavano abitualmente cibi cotti. Questa capacità conferma che erano abili quanto l'Homo sapiens, vissuto millenni dopo".