I Neanderthal e l'uso del fuoco: nuova ricerca rivoluziona tutto ciò che sappiamo

Il fuoco è forse da considerare come la scoperta più significativa degli esseri umani, che ci ha permesso di effettuare il "salto di qualità", grazie ai suoi innumerevoli vantaggi, se sfruttato a dovere, come il calore, la protezione dai predatori e una dieta più ampia perché ha permesso di cucinare cibi crudi e non commestibili.

Nel 2016, sono apparsi due studi genetici contraddittori sugli uomini di Neanderthal e il fuoco: il primo affermava che i Neanderthal fossero in grado di tollerare meglio i composti tossici prodotti dal fuoco, mentre l'altro sottolineava che fossero fino a mille volte più sensibili a queste sostanze tossiche rispetto agli esseri umani moderni.

Oggi, i ricercatori del primo studio hanno ripetuto il secondo studio, questa volta utilizzando cellule umane piuttosto che cellule di topo, che avevano usato i loro predecessori. Il risultato? Non ci sono motivi per credere che i Neanderthal (nuotatori provetti) fossero più vulnerabili al fuoco degli umani moderni. Questa nuova ricerca è stata pubblicata su Molecular Biology and Evolution il 24 novembre.

Le nuove scoperte, condotte dal professore di archeologia Wil Roebroeks e dal biologo/tossicologo molecolare Jac Aarts, sono molto importanti perché delineano la storia dei primi uomini. Questa pubblicazione, inoltre, sottolinea l'importanza chiave dello studio della funzione delle proteine ​​nel loro contesto biologico, che hanno permesso di effettuare le intuizioni riportate dalla ricerca.