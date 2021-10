Nebbia cerebrale: una condizione da cui potresti essere affetto anche tu (senza saperlo)

La chiamano "brain fog" e si tratta di un insieme di spiacevoli sintomi che si presentano negli esseri umani in determinate condizioni psicofisiche. Ti è mai capitato di sentirti sperduto, confuso, stordito? Potresti aver sperimentato anche tu la "nebbia cerebrale".

Potresti non riuscire a concentrarti, scoprire di essere più sbadato, sconnesso dal mondo esterno e disorientato del solito. Bè, anche quelli sono sintomi da nebbia cerebrale.

Cos'è che causa questa condizione? Sappiamo che persino il virus SARS-CoV-2 può causarla per via delle sue interazioni col cervello, sono state infatti rinvenute tracce di covid nel cervello di alcuni pazienti deceduti, ma le cause possono essere innumerevoli.

Una di quelle più probabili si verifica con i farmaci usati nella chemioterapia che potrebbero avere effetti dannosi e diretti sul cervello. Anche la menopausa è una condizione che potrebbe causare la brain fog in quanto i cambiamenti ormonali influenzano le funzioni cerebrali.

Anche gli stati emotivi e sociali hanno un ruolo importante. Durante il lockdown, ad esempio, molte persone hanno riferito di sentirsi più stanchi, confusi e distratti del solito. I medici hanno ipotizzato che la causa fosse lo stress e la tensione prodotti dalla pandemia.

Esistono dei modi per sbarazzarsi della fastidiosa brain fog. Quando questa condizione è causata da influenze fisiche e dirette l'uso di promemoria digitali o di elenchi potrebbe rivelarsi un'ottima soluzione. In questo modo sarà più semplice pianificare i propri impegni, tenendoli sempre a portata di mano.

Se invece la nebbia cerebrale dovesse essere causata da implicazioni psicologiche, quindi ad esempio dallo sforzo lavorativo, dai troppi impegni, dalle troppe responsabilità o dalle opinioni esterne, spesso fonti di stress e tensione, potrebbe essere una soluzione decidere di concentrarsi soltanto su una cosa alla volta.

Non soltanto, evitare di bere troppo alcol o di mangiare spesso ai fast food, avere una buona routine del sonno, evitare di lavorare, studiare o di bere caffeina vicino alle ore notturne, trovare del tempo per il proprio relax, potrebbero apparire solo come sciocchi accorgimenti ma possono davvero migliorare la condizione. Forse non sai che persino i suoni naturali sono alleati del benessere.

Quando siamo di buon umore le nostre prestazioni mentali migliorano. Questo è in parte merito del fatto che ci sentiamo più motivati ed energici quando stiamo bene. Come in una reazione a catena, se il nostro umore migliora anche le nostre prestazioni tenderanno a fare lo stesso.

Generalmente viene consigliata la corsa come esercizio pratico più utile, visto che gli atleti mostrano funzioni cognitive migliori rispetto alla media, ma andrà bene qualunque attività tu scelga di praticare.