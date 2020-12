Questa nebulosa sta scomparendo: è la prima volta che si osserva qualcosa del genere

La più giovane nebulosa planetaria conosciuta è la Nebulosa Razza che, secondo quanto hanno stimato gli scienziati, si sarebbe formata nel 1987 e si trova a una distanza di ben 18.000 anni luce da noi. Tuttavia, gli esperti hanno notato qualcosa di strano: sta svanendo.

"Ciò a cui stiamo assistendo è l'evoluzione di una nebulosa in tempo reale. In un arco di anni, vediamo variazioni nella nebulosa. Non l'abbiamo mai visto prima con questa chiarezza", afferma Martín A. Guerrero dell'Instituto de Astrofísica de Andalucía, in Spagna. Le immagini di Hubble della nebulosa (vere e proprie opere d'arte dell'Universo) hanno rivelato che sta diventando più debole, più fioca e meno prominente.

A partire dal 1971, la stella centrale che si trova al centro della nebulosa - una gigante blu brillante chiamata SAO 244567 - iniziò ad aumentare la sua temperatura, salendo da 22.000 a 60.000 gradi Celsius all'inizio del millennio. Successivamente ha invertito tale tendenza, raffreddandosi e attenuandosi nel processo.

Quando l'intensità della stella centrale diminuiva, la quantità di radiazioni che colpivano la nebulosa diminuiva, spegnendola lentamente. Gli astronomi sospettano che l'improvviso aumento della temperatura sia dovuto a un lampo di elio, una condizione critica all'interno di una stella gigante in cui un guscio di elio si fonde in appena un giorno, rilasciando una grande quantità di energia immagazzinata.