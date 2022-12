Siamo negati nel decifrare le interazioni aggressive nei cani: lo studio

Una nuova ricerca ha fatto luce sull’incapacità dell’essere umano a riconoscere una condizione di aggressività nel prossimo, soprattutto nei cani. Gli uomini sono animali ricettivi, capaci di diagnosticare l’umore degli altri decifrando delle “semplici” microespressioni nei volti di chi li circonda.

Inconsciamente, elaboriamo le nostre interazioni con gli altri sulla base di queste analisi. Ad esempio, se la persona dinanzi a noi è agitata e aggressiva, sarebbe logico adottare un comportamento specifico nei suoi confronti, onde preservare la nostra sicurezza.

La ricerca che abbiamo accennato all’inizio si basa sulle interpretazioni di 92 adulti circa le interazioni non verbali tra due bambini, due cani e due bertucce (una specie di macaco). I partecipanti si sono soffermati sulla postura e sulle espressioni facciali per comprendere l’umore degli “attori”, basandosi su tre parametri: giocoso, neutrale o aggressivo.

Gli esaminati hanno dimostrato di saper riconoscere le intenzioni neutrali e giocose del prossimo, notando queste ultime circa il 70% delle volte; tuttavia, i partecipanti hanno avuto qualche problema nell’identificare la condizione di aggressività, soprattutto nelle interazioni umane e canine. Secondo gli esperti, l’incapacità dell’uomo nel decifrare lo stato di agitazione di un cane è dovuto all’idea generale che abbiamo dello stesso (affettuoso, fedele e giocoso).

“È importante essere in grado di fare previsioni sulle azioni future degli altri per reagire in modo ottimale”, hanno concluso gli autori in una dichiarazione. “Gli umani sono abbastanza bravi a classificare e prevedere situazioni sociali con altri umani, cani e scimmie, ma dipende dal contesto. Sorprendentemente, gli umani sottovalutano l'aggressività nei cani”.

Sapete, invece, quale animale è abilissimo nel riconoscere i volti amici?