Negli USA ormai è guerra aperta tra Donald Trump ed Amazon

Le prime schermaglie le avevamo registrate già negli scorsi mesi, ma secondo quanto riferito dal Washington Post, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe intenzione di portare avanti una vera e propria guerra commerciale ad il colosso degli e-commerce di Jeff Bezos, Amazon.

Il popolare quotidiano, infatti, riferisce che il numero uno della Casa Bianca avrebbe personalmente chiesto al general manager del Servizio Postale Americano, Megan Brennan, di raddoppiare le commissioni che il servizio addebita a compagnie come Amazon per utilizzare i propri servizi.

Una richiesta già arrivata tempo fa, ma Brennan sarebbe riuscita a tenere a bada Trump, a causa del timore che la richiesta potesse danneggiare i contratti esistenti tra l'USPS ed aziende come Amazon, sostenendo che molti di questi vengono esaminati da una commissione di regolamentazione prima dell'approvazione finale. Lo scorso mese però Trump ha chiesto una profonda revisione del servizio postale attraverso un ordine esecutivo in cui ha creato una task force che avrà l'obiettivo di esaminare la situazione finanziaria del servizio, probabilmente per confermare la tesi del presidente secondo cui il servizio postale americano perderebbe miliardi di Dollari all'anno a causa degli accordi firmati con Amazon ed altre società.

Non è la prima volta che Trump si scaglia contro l'USPS e Bezos: in passato aveva criticato il miliardario, reo secondo lo stesso di aver utilizzato il Washington Post come un ufficio stampa attraverso cui ha criticato repubblicani e la Casa Bianca.

Il dibattito sulle tasse che Amazon dovrebbe versare nelle casse delle Poste Americane, però, secondo quanto riportato da alcuni siti avrebbe deciso i principali funzionari dell'amministrazione.

Il Post sottolinea che Amazon, come altri rivenditori, ha utilizzato l'USPS solo per le consegne dell'ultimo miglio, il che vuol dire che il rivenditore porta il pacco fino all'ufficio postale più vicino, salvo poi affidarlo al postino che provvede alla consegna a casa del cliente. Nel 2017 alcuni analisti hanno stimato che Amazon avrebbe pagato 21,7 miliardi di Dollari per utilizzare questo servizio.