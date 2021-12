Negozio di Natale Amazon: alcune idee per regali tech sotto i 25 Euro

State preparando i pacchi regalo sotto l’albero di Natale in vista del 25 dicembre, ma vi manca ancora qualche pensiero per amici, familiari o colleghi? Non preoccupatevi, Amazon è ricca di prodotti tech che potrebbero fare al caso vostro. Vediamo, dunque, qualche regalo tecnologico a meno di 25 Euro sul portale di e-commerce.

Idee per regali Tech sotto i 25 Euro su Amazon

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro

(con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 – Black: 22,80 Euro

– Black: 22,80 Euro OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 23,99 Euro

Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 23,99 Euro Tile Mate (2022) Trova oggetti Bluetooth, Raggio di ricerca di 60 m, Funziona con Alexa e Google Home, Compatibile con iOS e Android, Nero, 1 pezzo: 18,50 Euro

Trova oggetti Bluetooth, Raggio di ricerca di 60 m, Funziona con Alexa e Google Home, Compatibile con iOS e Android, Nero, 1 pezzo: 18,50 Euro Tile Slim (2022) Bluetooth Trova oggetti, 1 Pezzo, Portata di rilevamento di 60m, compatibile con Alexa e Google Home, iOS e Android, Trova chiavi, portafogli, borse e altro, Nero: 24,99 Euro

Come potete vedere, nell’elenco abbiamo incluso il classico e sempreverde Echo Dot con Amazon Alexa, ma anche auricolari True Wireless firmati Xiaomi, smartband OPPO e l’alternativa migliore agli AirTag della Mela, ovvero i trova oggetti prodotti da Tile. Ricordiamo, poi, che potrete trovare anche altre offerte su vari Fire TV Stick del colosso di Seattle.

Questi prodotti risultano venduti e spediti da Amazon e la consegna dovrebbe avvenire prima di Natale, eccetto per gli auricolari Xiaomi per i quali consigliamo di verificare la disponibilità tra i vari rivenditori di terze parti. In tutti i casi la consegna avviene gratuitamente se siete iscritti a Prime. Attenzione, infine, alle tempistiche di conclusione degli sconti.

Se siete disposti a spendere cifre importanti per Natale, allora vi reindirizziamo ad altre iniziative, come i laptop e monitor da gaming Huawei in sconto.