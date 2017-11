Nei negozi di Pornhub c'è anche un letto con fotocamera per lo streaming

Nel corso della settimana abbiamo a lungo parlato del popup store cheaprirà, in occasione delle festività natalizie, a Milano , e che si va ad aggiungere a quello di New York. Proprio dalla Grande Mela arriva un'interessante notizia sulle caratteristiche di questi negozi.

Come riportato da Engadget, che evidentemente ha avuto modo di visitare il brand store di 70 Wooster Street, all'interno del negozio sarebbe anche presente un letto con tanto di macchina fotografia e fotocamera in grado di trasmettere in diretta sulla piattaforma online ciò che accade. Manna dal cielo per tutti coloro che hanno sempre sognato di apparire, almeno per un secondo, su Pornhub.

Ovviamente non è possibile replicare ciò che abitualmente si vede nei filmati presenti sul sito, ma è quanto meno un modo simpatico per poter interagire con una macchina fotografica che trasmette le immagini direttamente su Pornhub.

Il negozio stesso (che è ovviamente accessibile solo da maggiorenni) segna il debutto fisico di Pornhub, e vende molti oggetti contenenti il famoso marchio d'intrattenimento per adulti, che spaziano dall'abbigliamento ai sex toys, ovviamente. La società ha volutamente inserito il proprio negozio vicino a quelli d'alta moda.

Il fondatore Corey Price, parlando con il New York Daily News, ha affermato che la compagnia sta espandendo la propria linea d'abbigliamento ed ha deciso di puntare maggiormente sull'interazione con il mondo reale.

Chiaramente si tratterà di temporary store, che saranno aperti solo per il periodo natalizio. Ad esempio, quello di New York sarà accessibile solo fino al 20 Dicembre.