Neil deGrasse Tyson parla di Elon Musk: 'sogna in grande, ma non tutto è realistico'

Neil deGrasse Tyson è uno degli astrofisici più famosi al mondo, conosciuto praticamente ovunque grazie al suo lavoro nella divulgazione scientifica. Recentemente lo scienziato ha parlato di SpaceX e di Elon Musk, sottolineando come - nonostante il rispetto nutrito verso il miliardario - molte delle cose che dice hanno una grande dose di fantasia.

"Elon Musk è come un moderno Thomas Edison, giusto?" ha affermato Tyson in un'intervista pubblicata domenica da parte di TMZ. "Sogna in grande. E non penso che tutti i suoi sogni siano realistici, ma non importa, perché sta sognando in grande."

L'affermazione dello scienziato ci ricorda un articolo di Forbes che ha parlato proprio dell'argomento, comparando Musk ad Edison. Il verdetto da parte della testata giornalista è semplice: "almeno per il momento, Edison ha fatto di più, e per più persone, in gran parte come risultato dell'applicazione studiata delle lezioni di innovazione apprese durante la sua carriera di inventore".

Il fondatore di SpaceX, dal canto suo, ha sicuramente degli obiettivi molto ambiziosi e - per molti - irreali, primo fra tutti il piano per la colonizzazione di Marte. Tuttavia, così come afferma anche Neil deGrasse Tyson "sono per il progresso. Sono per le persone che vedono un mondo che possono inventare. Un mondo migliore, dove le persone sono più felici, più sicure... ecco cosa ti offre la scienza."