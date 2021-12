Neil deGrasse Tyson spiega perché è impossibile che gli sbarchi sulla Luna siano falsi

Quello del "Falso allunaggio sulla Luna" è sicuramente una delle teorie del complotto più durature, famose e discusse da oltre 50 anni. Recentemente, perfino il famoso fisico Neil deGrasse Tyson ha parlato della questione durante il "Late Show con Stephen Colbert", talk show statunitense della CBS.

"Ovviamente ci siamo arrivati realmente sulla Luna", ha affermato deGrasse Tyson durante il suo intervento. "Falsificare un atterraggio sulla Luna è davvero impossibile". In poche parole, falsificare un atterraggio sulla Luna sembra essere più difficile che andarci davvero, e più avanti il fisico spiegherà il motivo. Intanto, la NASA non riuscirà a tornare sulla Luna nel 2024.

"Siamo andati sulla Luna nove volte, quindi dovremmo fingere di non essere andati sulla Luna nove volte. Due missioni hanno fatto il giro della Luna, sono tornati e non sono atterrati e avrebbero dovuto pure fingere questo", continua l'esperto . "Ti rendi conto di cosa ci vorrebbe? Sarebbe davvero difficile fingere uno sbarco sulla Luna".

Uno studio del 2016 ha scoperto che sarebbero necessarie almeno 411.000 persone per pianificare un falso sbarco sulla Luna. Sempre secondo i calcoli dello studio, un'informazione così scottante in mano a 411.000 persone durerebbe soltanto tre anni e otto mesi. Lo studio, condotto dal dottor David Robert Grimes, divulgatore scientifico e fisico dell'Università di Oxford, nel Regno Unito, ha anche calcolato che un "complotto" per essere mantenuto segreto per più di 10 anni deve coinvolgere meno di 1.000 persone; per durare più di un secolo, invece, dovrebbe coinvolgere soltanto 125 collaboratori.

Sono passati 50 anni dalla storia impresa e sì, ci siamo andati realmente sulla Luna!