Nel nuovo volantino eBay sconta iPad, MacBook Air, il Galaxy S9 ed altri prodotti hi-tech

Nuovo volantino per eBay, che ha lanciato oggi una nuova serie di promozioni che abbracciano anche il mondo dell'elettronica e propongono a prezzi scontati vari prodotti, tra cui smartphone, televisori e prodotti Apple.

Ed è proprio dai prodotti Apple che partiamo in questa notizia, perchè alcuni di questi sono disponibili a prezzi molto vantaggiosi. E' il caso dell'iPad da 9,7 pollici del 2018 che nella configurazione WiFi Only e 32 gigabyte di memoria interna è disponibile a 279,99 Euro, ma c'è spazio anche per i MacBook. Il laptop da 13,3 pollici con sistema operativo OS X 10.12 Sierra, 8 gigabyte di RAM e processore Core i5 è disponibile a 799,90 Euro, contro i 1.129 Euro di listino, per un risparmio netto del 29%.

Sempre dal mondo Apple rientra nell'offerta anche l'Apple Watch Series 3 con cassa da 42 millimetri e colorazione space gray, disponibile a 319,99 Euro, mentre le AirPods possono essere portate a casa a 134,90 Euro.

Molto ricca anche l'offerta degli iPhone. iPhone SE in offerta è venduto a 259 Euro, mentre iPhone X da 64 gigabyte ad 899 Euro e nella versione da 256 gigabyte a 1.039 Euro. iPhone 8 Plus invece può essere portato a casa a 699 Euro nella versione con 64 gigabyte di memoria.

Restando sul campo degli smartphone top di gamma, segnaliamo Huawei P20 Pro da 128 gigabyte a 609,99 Euro, il Galaxy S9 a 519 Euro ed Huawei P20 a 444,99 Euro.

Sconto anche su Google Home, l'assistente virtuale del motore di ricerca, che è venduto a 119,90 Euro contro i 149,90 Euro di listino.

Nella promozione rientrano anche televisori, stampanti, laptop e computer. Per maggiori informazioni e per consultare il volantino completo vi reindirizziamo a questo indirizzo.