Nello spazio si invecchia prima, analizzarne le meccaniche permetterà più longevità

Una nuova indagine diretta sulla Stazione Spaziale Internazionale fornirà il materiale utilizzato in orbita a scienziati universitari e delle agenzie governative. La ricerca (Rodent Research-8) analizza le meccaniche dell'invecchiamento in orbita e le confronta con l'invecchiamento "a Terra".

Nello specifico, Rodent Research-8 (RR-8) esamina la fisiologia dell'invecchiamento ed il peso che l'età ha sulla progressione delle malattie. Il tutto utilizzando gruppi di topi giovani e adulti, alcuni giunti nello spazio ed altri trattenuti sulla Terra.

"L'obiettivo è di esporre i topi alla microgravità e monitorare i cambiamenti fisiologici", ha detto Michael S. Roberts, scienziato presso il National laboratory degli Stati Uniti. "I campioni di tessuti ottenuti da animali volanti nello spazio sono estremamente preziosi per la ricerca biomedica e le opportunità di utilizzare la stazione spaziale sono limitate a poche missioni ogni anno. Questa indagine è stata concepita principalmente per fornire alla comunità di ricerca biomedica sulla Terra tessuti di topi esposti a microgravità."Gli scienziati che hanno ricevuto campioni di tessuti sono stati ricercatori presso la Stanford University, University of Southern California, University of Kansas, Virginia Commonwealth University, Northwestern University, Biogen, KBRwyle, LaunchPad Medical LLC, e persino l'US Air Force.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che trascorrere del tempo nello spazio causa perdita di densità ossea, disfunzioni immunitarie, problemi cardiovascolari come irrigidimento delle arterie e perdita di massa e forza muscolare scheletrica sia negli uomini che nei roditori utilizzati come modelli. Questi cambiamenti sono simili all'invecchiamento delle persone sulla Terra, ma si manifestano più rapidamente. Ciò rende il volo spaziale un'opportunità per studiare, e forse diminuire, gli effetti dell'invecchiamento.

Molti esperimenti con roditori sulla stazione spaziale hanno esaminato gli effetti della microgravità, ma la microgravità potrebbe non essere l'unica causa. L'esposizione all'ambiente spaziale coinvolge anche radiazioni, stress e altri fattori che influiscono sulla salute. Potrebbe trattarsi di una combinazione di tutti questi elementi.