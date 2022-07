Nerf Pro Gelfire Mythic sta arrivando: non userà palline di schiuma, ma di gel!

Dopo il lancio del Nerf ispirato al lanciarazzi Gjallarhorn di Destiny 2, Hasbro ha ben pensato di ampliare la gamma con un blaster ben diverso e appartenente a una categoria recentemente divenuta popolare in più parti del mondo: si tratta del Nerf Pro Gelfire Mythic armato di palline gel infuse d’acqua!

La categoria dei gel blaster, ovvero delle pistole giocattolo che si ricaricano con piccole palline soffici ripiene di gel, sta guadagnando popolarità tra Cina, Australia, Stati Uniti ed Europa soprattutto grazie alla comparsa di aziende meno note nel settore, pronte a sfidare Hasbro e Nerf con un’alternativa più economica e aperta a adulti e ragazzi.

Nerf ha compreso il potenziale del settore e si è quindi lanciato in esso con questa prima creazione, il Nerf Pro Gelfire Mythic da 79,99 Dollari in arrivo questo novembre: anziché sparare dardi di schiuma riutilizzabili o palline di schiuma, questa alternativa sfrutta pallini che richiedono l’immersione in acqua per un po’ di tempo cosicché possano diventare utilizzabili. Una volta colpito il bersaglio, essi si disintegrano – quindi sì, sono biodegradabili.

Insomma, hanno la dimensione delle palline da softair ma esplodono come i proiettili del paintball, senza fare altrettanto male. Pensate che nel blaster è possibile inserirne 800 in un singolo caricatore e, all’interno della scatola, se ne trovano 10.000! Tutto ciò che si sa è che non dovrebbe essere un blaster per match competitivi, è in grado di sparare 10 palline al secondo e richiede l’utilizzo di occhiali protettivi inclusi nella scatola. Scendendo nei dettagli tecnici, si tratta di un blaster automatico con batteria da 7,4 V inclusa intercambiabile e ricaricabile tramite cavo USB-C.

Nerf Pro Gelfire Mythic è preordinabile da oggi negli Stati Uniti su Amazon e altri rivenditori autorizzati d’oltreoceano.