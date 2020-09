Da Nerone a Robespierre: quattro ricostruzioni di personaggi 'famosi' del passato

Le grandi personalità del passato sono spesso immaginate come uomini e donne dall'aspetto regale, autoritario e magnifico. Non è sempre così e moltissime volte, utilizzato un confronto reale, molte di queste figure risultano essere esagerate, almeno in confronto a come venivano descritte. Vediamo alcuni esempi.

Nerone è l'ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia ed è probabilmente famoso nella cultura popolare per i suoi attacchi di tirannia, stravaganza e persino eccentricità. La sua ricostruzione (simile a quella che potrete trovare qui) è interamente basata sul busto conservato ai Musei Capitolini di Roma. La ricreazione è stata intrapresa da un giovane scultore spagnolo, con un focus sui capelli "rossi", così come riportano alcune fonti antiche.

Sebbene spesso messo in ombra dal figlio Alessandro Magno, Filippo II fu una figura cruciale nella storia greca, dati i suoi enormi contributi alla stabilità e all'ascesa militare del regno di Macedonia. Per quanto riguarda la ricostruzione, le immagini si basano sulle ossa originariamente rinvenute all'interno della Tomba II, una delle tre Grandi Tombe di Verghina. Sfortunatamente, è in corso un dibattito accademico sull'effettiva identità dell'occupante di questa tomba.

Ricostruito anche l'aspetto del Signore di Sipán, uno dei più significativi ritrovamenti archeologici del XX secolo; la prima delle famose mummie Moche trovate nel 1987 nel sito di Huaca Rajada, nel nord del Perù. La mummia - di quasi 2.000 anni - era accompagnata da una pletora di tesori all'interno di un complesso tombale. Ricostruire il tutto non è stato per niente facile, poiché gli esperti hanno dovuto assemblare il cranio spezzato in 96 frammenti.

Come ultima ricostruzione abbiamo quella di Maximilien de Robespierre. Nel 2013, il patologo forense Philippe Charlier e lo specialista di ricostruzione facciale Philippe Froesch hanno creato quella che hanno definito una ricostruzione facciale 3D realistica di Maximilien de Robespierre, protagonista di spicco della Rivoluzione Francese e del Regime del Terrore. La ricostruzione è stata realizzata con l'aiuto di varie fonti, come ritratti e i resoconti contemporanei e la famosa maschera mortuaria di Robespierre, realizzata nientemeno che da Madame Tussaud.

Una ricostruzione del genere è stata effettuata anche con alcuni sovrani d'Egitto.