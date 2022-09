Nessy sei tu? Scoperti i resti di una creatura simile a quella di Loch Ness

Nel lontano 1995, un team di paleontologi scoprì dei resti fossili all'interno di un sito di scavo nel Wyoming. All'inizio si pensò potessero appartenere alla carcassa di un plesiosauro, e vennero quindi trasferiti nel Museo Paleontologico di Glenrock per sottoporli a studi approfonditi. Purtroppo questo non avvenne fino ai giorni nostri.

Un team di ricercatori, guidati dal dott. Walter Scott Persons, dopo diversi studi ed analisi ha quindi ipotizzato che i resti potessero essere di un "antico rettile marino dal collo lungo". Vi ricorda qualcosa, o qualcuno?

Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista iScience, hanno iniziato il loro lavoro osservando le caratteristiche dei plesiosauri, che sono stati generalmente rinvenuti in due varietà principali: quelli dal collo lungo simile ad un serpente con una piccola testa, o quelli con un collo corto ed una testa con una mascella lunga che ricorda un coccodrillo.

I resti del 1995 però non si adattavano a nessuna delle due varietà. Le misurazioni hanno infatti dimostrato che la creatura era lunga circa 7 metri ed era provvista di un collo lungo ed una bocca da coccodrillo. Un Serpentisuchops pfisterae.

I ricercatori hanno stimato che i fossili rappresentavano buona parte della creatura, ed erano anche molto ben conservati, di fatto, le uniche parti mancanti erano quelle relative alle zampe ed alle pinne, che si riteneva fossero a forma di pagaia.

I ricercatori hanno anche notato che era provvisto di denti lunghi, lisci ed a forma conica, non "progettati" per il taglio ma per la presa. Secondo loro, infatti, la creatura era perfettamente in grado di catturare e mangiare piccole prede, infilzandole con i suoi denti aguzzi.

Grazie poi alle sue larghe spine neurali cervicali, la creatura era provvista di grandi muscoli epiassiali che le permettevano un rapido movimento della testa e del collo.

Molto probabilmente la creatura, mentre nuotava velocemente nell'acqua, ondeggiava sinuosamente, muovendo il collo avanti e indietro, quasi danzando, per poi chiudere di scatto le mascelle per afferrare ed ingoiare pesci o altre piccole creature marine.

L'esemplare si crede potesse appartenere al periodo Mesozoico. Infatti è stato ritrovato in degli scisti (un particolare tipo di roccia) datati tra i 66 ed 101 milioni di anni fa.

