Nest Hello, il campanello con riconoscimento facciale, arriva in Italia

L'offerta italiana di Nest continua ad arricchirsi. Nella giornata di oggi la compagnia di Google ha annunciato che è disponibile nel nostro paese Nest Hello, il campanello per le abitazioni intelligente che è dotato di riconoscimento facciale e videocamera integrata che consente di vedere attraverso la telecamera chi suona alla porta.

Si tratta di un campanello che allo stesso tempo funge anche da sistema di sicurezza, in quanto è dotato di una fotocamera con angolo di visione da 160° con tanto di supporto HDR e visione notturna, che consente di identificare rapidamente gli ospiti che si presentano alla porta, identificando gli indesiderati.

La registrazione dei video viene effettuata 24 ore su 24, sette giorni su sette, con i video in HD registrati in formato 4:3, il che consente di visualizzare le persone a figura intera. Il supporto HDR garantisce la visione nitida dei dettagli, persino in aree buie o particolarmente luminose.

A livello software è anche presente un sistema di avvisi di presenza persona, suono e movimento per rilevare la presenza di visitatori, riconoscimento di familiari ed amici ed invio di un avviso speciale e la possibilità di registrare risposte rapide.

Lo streaming può anche essere effettuato attraverso lo smartphone, da cui si può registrare e sbloccare la porta.

Il costo, viste le funzionalità avanzate, è ovviamente elevato: 279 Euro.