Nest presenta il nuovo Thermostat E: si parte da 219 Euro

Nest annuncia oggi l'ampliamento della propria linea di termostati con il lancio di Nest Thermostat E in Europa. Con un aspetto tutto nuovo e le stesse caratteristiche di Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E può essere controllato ovunque direttamente dallo smartphone.

Il dispositivo è inoltre dotato di una programmazione preimpostata per iniziare a risparmiare energia fin dal primo utilizzo.



"Nel 2011 abbiamo reinventato il concetto di termostato per consentire alle persone di risparmiare energia facilmente", ha dichiarato Lionel Guicherd-Callin, Global Head Energy Product and Services di Nest. "Dopo sette anni, i proprietari di termostati Nest di tutto il mondo hanno risparmiato oltre 25 miliardi di kWh, l'equivalente di oltre 1,3 miliardi di euro di energia[1]. Ora vogliamo raggiungere ancora più persone con questi straordinari oggetti di design dalle comprovate funzioni di risparmio energetico. Per farlo, è stato necessario semplificare. Più è discreto l'aspetto di Nest Thermostat E, meglio si adatta a qualsiasi tipo di arredamento. Inoltre, poiché può essere utilizzato con i cavi già in uso, installarlo è ancora più semplice. Il prodotto presenta tutte le caratteristiche ormai note e tanto apprezzate dai clienti, con un'attenzione tutta nuova verso semplicità e controllo".



Nest Thermostat E è stato completamente riprogettato ed è ora dotato di un display satinato che si adatta in modo discreto a qualsiasi arredamento: una novità assoluta per il settore. Le nuove funzionalità includono:

Nuovo design. Nest Thermostat E si discosta dal design audace di Nest Learning Thermostat con uno più discreto, grazie all'anello esterno bianco e al display satinato montato su un supporto elegante che si adatta a qualsiasi casa. In più, grazie al rivestimento in tessuto di Heat Link E, diventa un vero e proprio complemento d'arredo. Sono ormai finiti i tempi delle scatolette beige installate a parete!

Installazione facile. Il nuovissimo Heat Link E sostituisce il termostato esistente utilizzandone i cavi. Heat Link si collega in modalità wireless a Nest Thermostat E, che può essere installato in qualsiasi punto della casa. L’installazione di Nest Thermostat E è immediata: in meno di un'ora è pronto per l’utilizzo; in alternativa, è possibile comunque rivolgersi a un installatore Nest Pro .

Programmazione semplice. Nest Thermostat E ha una programmazione preimpostata, che permette ai clienti di risparmiare fin dal primo utilizzo. Inoltre, come Nest Learning Thermostat, continua ad imparare ed adattarsi alle abitudini quotidiane delle case in cui è installato.

Le caratteristiche di base di Nest Thermostat E includono tutte le funzionalità che i clienti dei precedenti termostati Nest già conoscono.





Nest Thermostat E abbassa la temperatura quando rileva che in casa non c'è nessuno, per aiutare a risparmiare energia.

abbassa la temperatura quando rileva che in casa non c'è nessuno, per aiutare a risparmiare energia. Tramite True Radiant accende l'impianto di riscaldamento in tempo per raggiungere la temperatura programmata ed è in grado di spegnerlo al momento giusto per evitare di superarla.

accende l'impianto di riscaldamento in tempo per raggiungere la temperatura programmata ed è in grado di spegnerlo al momento giusto per evitare di superarla. È facilissimo cambiare la temperatura da remoto direttamente dall'app Nest su smartphone e laptop, oppure tramite i comandi vocali utilizzando un dispositivo compatibile con Google Assistant.

Nest mostra, ogni giorno e tramite il Bollettino Nest mensile, la cronologia dei consumi energetici della casa.

Nest Thermostat E è facile da installare: si può fare in autonomia in meno di un'ora. Inoltre, sono a disposizione oltre 14.000 installatori Nest Pro in tutta Europa a cui è possibile rivolgersi per installare in casa i prodotti Nest.



È possibile preordinare Nest Thermostat E su www.nest.com/eu al costo di €219 IVA inclusa o presso i principali rivenditori di elettronica di consumo (Unieuro, MediaWorld e Leroy Merlin) o partner per l'energia.