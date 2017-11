Nest Protect, il rilevatore di fumo di Nest, arriva in Italia

E’ disponibile da oggi per l’acquisto in Italia, il rilevatore di fumo presentato ormai nel 2015 e che è in grado di segnalare la presenza di fumo e monossido di carbonio attraverso un led ed una companion app per smartphone.

Nest Protect è configurabile in pochi minuti tramite iOS ed Android, e lo stesso vale anche per l’installazione, che può essere effettuata anche dai tecnici Nest Pro.

Tra le principali funzioni di Nest Protect segnaliamo gli allarmi vocali con posizione personalizzata, un sensore a spettro e la possibilità di rilevare il monossido di carbonio, il che rende più facili da interpretare gli avvisi. E’ anche presente una luce notturna, che garantisce avvisi non eccessivamente allarmanti durante la notte.

Il dispositivo è anche dotato di un sistema di autodiagnosi che, attraverso la pressione di un pulsante, permette di controllare lo stato di tutti i servizi.

Il costo in Italia di Nest Protect è di 129 Euro, e può essere acquistato attraverso questo indirizzo. La spedizione è gratuita e garantita in sei giorni.