Net Neutrality: l'FCC ha stabilito la data in cui morirà la neutralità della rete

Dopo aver attentamente analizzato la situazione, l'FCC (Federal Communications Commission) ha stabilito la data in cui cadrà effettivamente la neutralità della rete negli USA. Il quadro normativo era stato introdotto dall'ex presidente Barack Obama.

In particolare, il giorno prescelto per il decadimento della Net Neutrality è il prossimo 11 giugno. Al suo posto, verranno introdotte delle nuove regole, che, in parole povere, riporteranno Internet a uno scenario meno regolamentato, come lo era prima del 2015. La FCC ha decretato che gli operatori americani avranno un periodo di 30 giorni entro il quale adeguarsi alle nuove normative.

Ajit Pai, presidente della FCC, ha dichiarato in merito: "L’effetto sarà l’accesso a un Internet migliore, più veloce, più economico e a una connessione gratuita e open che abbiamo avuto per molti, molti anni". In molti, però, non gli credono e le lamentele si stanno moltiplicando a dismisura nelle ultime ore. Pensate che è apparsa online anche una "lettera" denominata semplicemente "Save the net neutrality" e destinata ai senatori americani, ai quali si chiede di salvare la neutralità della rete. Ma si tratta di un tentativo disperato, visto che il destino sembra oramai essere segnato. Non mancano poi articoli che cercano di "rasserenare" i cittadini, come quello denominato "How end of Net Neutrality could affect New Yorkers".

Per ulteriori informazioni sulla vicenda, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento.