Netac annuncia le sue prime memorie DDR5 con velocità fino a 10000 MHz

Della tecnologia che si nasconde dietro alle nuove memorie DDR5 avevamo già avuto modo di parlare in uno speciale dedicato. Nel frattempo, numerose compagnie hanno già iniziato lo sviluppo delle proprie proposte commerciali basate sui nuovi standard ed è già record.

Dopo l'innovativo processo di produzione di Samsung, con memorie da 512GB e velocità sino a 7200Mbps, anche Netac starebbe cercando di spingere sull'acceleratore. L'obiettivo del produttore cinese sarebbe quello di raggiungere nuove vette nelle frequenze operative, grazie anche a una migliore versatilità della nuova tecnologia DDR5 nelle variazioni di voltaggio.

Come affermato sulle pagine di ITHome infatti, la compagnia ha già ricevuto i primi campioni Micron IFA45 Z9ZSB ZN5J, con capacità 2Gx8, timing 40-40-40 e basati sul nodo a 1Z nm.

A fase di sviluppo ormai iniziata, Netac ha affermato di poter produrre le proprie memorie con una velocità massima di 10000MHz, un risultato notevole soprattutto poiché il massimo finora dichiarato è stato di 8400MHz.

Restiamo dunque alla finestra per scoprire se effettivamente una soluzione del genere è possibile e ricordiamo che la produzione di massa per le memorie DDR5 è già iniziata e i primi sistemi in grado di trarre vantaggio dal nuovo standard a livello consumer dovrebbero essere le soluzioni con architettura ibrida Intel Alder Lake in combinazione con le nuove schede madri con chipset Z690, in arrivo nella seconda metà dell'anno in corso.