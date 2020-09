Netatmo porta in Italia il campanello intelligente con videocamera

Netatmo ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo campanello intelligente con videocamera, progettato per garantire un'elevata sicurezza domestica in quanto consente agli utenti di far sapere chi passa da casa in ogni momento, anche quando è fuori.

Grazie alla connessione alla rete WiFi domestica, il campanello avvia una videochiamata sullo smartphone per capire chi sta suonando alla porta. In questo modo è possibile rispondere direttamente dall'app, anche quando non si è a casa: ad esempio è possibile indicare al postino dove lasciare il pacco, oppure dare il benvenuto agli ospiti mentre si sta preparandola cena.

E' però presente anche un sistema di rilevamento delle attività sospette, che permette di utilizzare il campanello per proteggere la propria abitazione. Qui entra in gioco un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che permette di distinguere un ladro da un movimento innocuo: ad esempio se qualcuno si sofferma per tanto tempo davanti all'ingresso, viene inviata la notifica di "persona rilevata", con tanto di filmato e registrazione.

Ovviamente le notifiche sono personalizzabili attraverso l'applicazione Netatmo Security, che non prevede il pagamento di alcun tipo di abbonamento. Tutte le funzioni infatti sono gratuite, incluse l'archiviazione dei filmati e delle chiamate, che vengono memorizzate localmente su una scheda microSD crittografata, così come le connessioni. Sempre a proposito di registrazioni, è presente la funzione HDR che garantisce una maggiore chiarezza

Per l'installazione è consigliabile verificare attraverso la pagina dedicata la compatibilità con il proprio impianto. Il campanello, che sarà disponibile dal 28 Settembre al prezzo di 299,99 Euro, è compatibile con Apple HomeKit ed ha ottenuto la certificazione IP44.