Netatmo presenta un campanello smart compatibile con HomeKit

Netatmo ha presentato, al CES 2019, un campanello smart dotato di connessione WiFi e compatibile con Apple HomeKit. Il Netatmo Smart Video Doorbell ci permetterà di chiedere a Siri di controllare chi c’è fuori la nostra porta.

Il campanello, dotato di videocamera integrata, inizierà, infatti una videochiamata tramite l’app dedicata ogni volta che qualcuno suonerà alla porta, permettendovi di poter dialogare con chi è fuori.

Sarà possibile anche configurare il campanello in modo da inviare un alert ogni volta che rilevi del movimento fuori dalla porta, utilizzandolo, di fatto come una telecamera di sorveglianza. L'utente potrà, inoltre, utilizzare il microfono integrato per parlare con l'eventuale intruso. Inoltre, l’app invierà un alert in caso fosse in atto un tentativo di manomissione del dispositivo.

Il campanello smart è stato progettato per resistere alle intemperie grazie ad una speciale pellicola con tecnologia HZO, è dotato di una videocamera full HD con un angolo di visione di 160°, dispone, inoltre, di un LED ad infrarossi per garantire la massima visibilità anche di notte.

I campanello smart potrà registrare video direttamente sulla SD interna al dispositivo oppure salvarli su account Dropbox o su un server FTP.

Netatmo, garantisce che il campanello smart sarà in vendita nella seconda metà del 2019, ad un prezzo, ad oggi non rivelato.