Netatmo presenta il Centro Intelligente di Climatizzazione, compatibile con Alexa

Netatmo oggi amplia la sua gamma di dispositivi con il Controllo Intelligente di Climatizzazione, che consente di gestire il condizionatore o la pompa di calore aria-aria anche attraverso Alexa, Google Home ed HomeKit di Apple.

Al suo interno è presente uno speciale sistema di sincronizzazione che fa in modo che il Controllo Intelligente di Climatizzazione sia compatibile con tutti i condizionatori e pompe di calore aria-aria dotati di un telecomando ad infrarossi.

Con il Controllo Intelligente è possibile impostare in pochi minuti un programma di raffreddamento o riscaldamento a seconda delle proprie esigenze. Con l’app Home + Control, inoltre, l’utente può regolare la temperatura ed i parametri in base alle proprie abitudini.

Tramite i sensori di temperatura ed umidità, il Controllo Intelligente di Climatizzazione monitora ed analizza le variazioni ambientali nelle stanze di case: tali informazioni possono essere consultate in qualsiasi momento in tempo reale. È possibile anche impostare un programma settimanale su misura in base alla propria routine e quelle della famiglia.

Il Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo è disponibile sia sul sito di Netatmo che presso i negozi della grande distribuzione al prezzo di 119,99 Euro.