Netatmo presenta al CES la Serratura e le Chiavi Intelligenti

Al CES 2020 di Las Vegas Netatmo ha presentato la nuova Serratura e le Chiavi Intelligenti, che permetteranno agli utenti di gestire e condividere l'accesso alla propria casa in modo facile e sicuro.

L'apertura della porta infatti avviene inserendo la Chiave Intelligente nella Serratura, proprio come le chiavi convenzionali, o in alternativa utilizzando l'applicazione Netatmo Security che permette di configurare tutte le Chiavi Intelligenti che uno desidera abbinare, ma anche di condividere l'accesso alla casa con tutti i membri della famiglia e disattivare una Chiave smarrita o rubata.

Gli utenti inoltre potranno anche mandare un invito allo smartphone degli ospiti per lasciarli entrare in casa. Questo sistema ad invito di fatto sostituisce la chiave fisica e può essere inviato anche dall'ufficio o durante una vacanza.

La Serratura Intelligente è certificata A2P, BZ+ ed SKG, ed è pensata per resistere alle compromissioni fisiche ed attacchi informatici. Basata sulla tecnologia Bluetooth, è indipendente da internet ed a prova di manomissione e duplicazione grazie all'NFC. In caso di furto o smarrimento, l'accesso alla casa resta comunque protetto in quanto l'utente può disattivare le chiavi in tempo reale tramite l'app senza dover sostituire la Serratura.

Le autorizzazioni ed i dati di ogni chiave, inoltre, sono archiviati a livello locale e non sul Cloud. Questa serratura è dotata di accelerometro che rileva le eventuali effrazioni.

L'installazione avviene direttamente al posto del cilindro esistente ed è garantita un'autonomia delle pile con due anni. Nel caso di pile completamente scariche, è possibile utilizzare un collegamento micro-USB di emergenza per aprire la porta fino alla sostituzione.

Tutte le funzioni sono disponibili gratuitamente, in quanto non è richiesto alcun abbonamento.