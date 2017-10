Netflix: 1,6 miliardi di Dollari di finanziamenti per i nuovi contenuti

ha annunciato le proprie intenzioni di chiedere un finanziamento da 1,6 miliardi di Dollari per “scopi aziendali generali”, vale a dire la creazione di nuovi contenuti, investimenti generali, e potenziali operazioni strategiche tra cui acquisizioni di altre compagnie.

Lo ha rivelato il gigante della Silicon Valley in un comunicato diffuso, in cui sottolinea come operazioni del genere siano ormai una consuetudine per la compagnia, che solo sei mesi fa aveva richiesto un altro finanziamento da 1 miliardo di Dollari.

Come i precedenti, anche in questo caso le offerte potranno essere presentate anche da “acquirenti istituzionali qualificati” al di fuori degli Stati Uniti.

Il timing della notizia non è casuale, ed arriva a poco più di un mese dall’annuncio, da parte di Netflix, dell’aumento dei prezzi degli abbonamenti, che ha preceduto a sua volta il raggiungimento di 200 Dollari ad azione del proprio titolo.

La compagnia, la scorsa settimana ha annunciato di aver guadagnato tra luglio e settembre 5,3 milioni di abbonati, in aumento rispetto alle previsioni di Wall Street che portavano un incremento di 4,5 milioni di iscritti.

Netflix inoltre si è anche impegnata a rendere la propria videoteca composta al 50% da contenuti originali entro il 2018.