Netflix, 13 milioni di nuovi abbonati ma all'orizzonte ci sono nuovi aumenti dei prezzi

Non c’è stato solo l’annuncio della rimozione dell’abbonamento base senza pubblicità di Netflix nella notte. La piattaforma di streaming infatti ha comunicato anche i dati relativi ai nuovi abbonamenti registrati nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.

Nella fattispecie, il servizio di streaming ha comunicato che a livello mondiale nel quarto trimestre del 2023 ha riportato una crescita di 13,12 milioni di abbonati a livello mondiale, un dato che porta il totale a 260,8 milioni di paganti. Dati che possono far sorridere la compagnia, e che dimostrano come la stretta sulla condivisione password e le nuove opzioni sostenute dalle pubblicità stiano dando i frutti sperati ed attesi.

Anche i ricavi del trimestre sono ben sopra le aspettative e si attestano ad 8,833 miliardi di Dollari a livello mondiale, in crescita rispetto ai 7,852 miliardi di Dollari registrati nello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto invece è stato di 938 milioni di Dollari per il trimestre, anche questo un dato superiore di 55,3 milioni di Dollari rispetto a quanto registrato nello stesso periodo di un anno fa.

Netflix ha snocciolato anche qualche numero molto interessante sulle preferenze degli utenti ed ha dichiarato di aver registrato una crescita del 70% nel quarto trimestre del 2023 rispetto al terzo per i piani di abbonamento con pubblicità.

Tuttavia, Netflix ha anche lasciato intendere che nel 2024 potrebbero esserci anche altri aumenti dei prezzi, ed in una dichiarazione si legge che “man mano che investiamo e miglioriamo Netflix, di tanto in tanto chiederemo ai nostri abbonati di pagare un piccolo extra per riflettere tali miglioramenti”.