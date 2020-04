Netflix: 15,7 milioni di nuovi abbonati durante la quarantena, è record!

Rispettate in pieno le previsioni degli analisti su Netflix. Nel corso dell'ultimo trimestre, infatti, la piattaforma di streaming di Reed Hastings ha riportato 15,77 milioni di nuovi abbonati, più del doppio rispetto alle previsioni.

Complessivamente ora il servizio ha 182,9 milioni di abbonati a livello mondiale, e per il secondo trimestre del 2020 ha messo in preventivo l'aggiunta di altri 7,5 milioni di sottoscrizioni, una stima di gran lunga superiore rispetto ai 2,7 milioni di iscrizioni che aveva attratto nello stesso trimestre del 2019.

E' chiaro che un impatto importante su questo vero e proprio boom ce l'ha avuta la pandemia di Coronavirus che ha confinato milioni di persone in casa. Una crescita di questo tipo era stata messa in preventivo da studiosi ed analisti di mercato che nelle ultime settimane hanno studiato come sono cambiate le abitudini degli utenti durante il lockdown di massa.

Nell'annuncio Netflix ha anche diffuso i dati sui titoli più popolari: Tiger Ting è stato visto da 64 milioni di abbonati nelle prime quattro settimane di disponibilità, la terza stagione di Ozark da 29 milioni di persone, Love Is Blind da 30 milioni, Spenser Confidential da 85 milioni di abbonati e la quarta stagione de La Casa di Carta da 65 milioni di iscritti. Per il conteggio delle statistiche la società tiene conto solo delle riproduzioni superiori ai 2 minuti.