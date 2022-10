Netflix, dal 2023 la condivisione dell'abbonamento si pagherà: è ufficiale

L’arrivo della funzione che permette di trasferire i profili Netflix l’aveva di fatto preannunciato, ma nel corso della conference call tenuta la scorsa notte è divenuto ufficiale: dopo i programmi di test, Netflix ha deciso di bloccare la condivisione degli account dal 2023 a livello globale.

La piattaforma ha spiegato che al titolare dell’account sarà addebitato un extra per ogni utente che vive al di fuori del nucleo familiare e che effettua il login per la visione dei contenuti. La tariffa non è stata annunciata, ma si parla di circa 3 Dollari.

Netflix ha annunciato che questa modifica diventerà attiva ad inizio 2023, ma non ha fornito alcuna data precisa, tanto meno ha reso noto se verrà abilitata lo stesso giorno in tutti i mercati oppure se si tratterà di un lancio graduale.

La notizia era ampiamente nell’aria, e Netflix ha testato la funzione negli ultimi mesi in vari mercati, principalmente nel Sud America dove si sono scatenate le proteste degli utenti. Le prime avvisaglie di uno stop all’account sharing sono arrivate all’inizio dell’anno, quando Netflix aveva annunciato un calo di abbonati che aveva fatto preoccupare analisti ed investitori.

Cosa ne pensate? Siete disposti a pagare un extra sull'abbonamento per condividere il vostro abbonamento con gli amici?