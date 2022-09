Netflix: fino a 40 milioni di nuovi abbonati grazie all'abbonamento con pubblicità

Mentre le ultime indiscrezioni danno il piano di Netflix con la pubblicità più vicino del previsto, dal Wall Street Journal arrivano previsioni ottimistiche sul riscontro che potrebbe ottenere la nuova sottoscrizione che sta preparando il servizio di streaming.

Nella fattispecie, la piattaforma mira a raggiungere quota 40 milioni di nuovi abbonati a livello globale grazie alla nuova formula economica, caratterizzata dalla presenza di spot pubblicitari.

Di tale quota, 13 milioni dovrebbero arrivare dal mercato americano, mentre la restante parte da quelli esterni, vale a dire Gran Bretagna, Germania, Francia, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Corea del sud, Spagna, Messico ed anche la nostra Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova opzione di abbonamento dovrebbe essere disponibile da novembre in alcuni paesi (non è chiaro se anche l’Italia rientrerà in questa fase di test) e potrebbe avere un prezzo tra i 7 ed i 9 Euro al mese. Questo costo rappresenterà un buon compromesso per visualizzare 4 minuti di spot pubblicitari ogni ora di programmazione, all’inizio o alla fine dei contenuti. Inoltre, coloro che sottoscriveranno questo abbonamento non avranno accesso ai contenuti prodotti da case di terze parti.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però non sono emersi dettagli in merito alla data di lancio di questa sottoscrizione in Italia. Vi terremo aggiornati.