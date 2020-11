Netflix in 4K HDR arriva su Sky Q grazie all'ultimo aggiornamento: come attivarlo

Interessante novità per gli utenti Sky Q. Con l’ultimo aggiornamento del software per i decoder, infatti, arriva finalmente il supporto alla versione 4K HDR di Netflix, che può essere installato attraverso la sezione app.

A darne notizia i colleghi di Eurosat Online, secondo cui Sky avrebbe precisato che per poter accedere a Netflix in 4K HDR occorre avere un abbonamento Sky Q via satellite attivo ed una versione del software non inferiore a Q130.000.33.00L. Non sono invece previste limitazioni per gli abbonamenti: Netflix in UHD HDR sarà infatti accessibile su Sky Q Black e Platinum.

E’ però ovviamente necessario disporre di un abbonamento a Netflix Premium, ovvero quello che garantisce quattro visioni in contemporanea al prezzo di 15,99 Euro al mese. A ciò si aggiunge anche la velocità di connessione di internet di almeno 25 Megabit al secondo o superiore.

Per poter godere a pieno dell’esperienza del 4K bisogna scegliere l’impostazione 2160p HDR nelle impostazioni del decoder, oltre che del TV. La prova del nome è rappresentata dalla presenza delle icone HDR o Dolby Vision nella descrizione dei contenuti, al fianco della durata e sotto il titolo.

Per tutti i dettagli su Sky Q Black e Platinum, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.