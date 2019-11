Netflix: abbonamenti gratis invitando gli amici? L'indizio dalla home italiana

Il successo di Disney+, che nelle prime 24 ore ha raggiunto 10 milioni di abbonati, e l'arrivo di Apple TV+ che ha aumentato la concorrenza, spingono Netflix a correre ai ripari per mantenere il proprio ruolo di leader del settore. In quest'ottica si aggiunge il possibile lancio di un programma di referral per spingere le iscrizioni.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, acquisito direttamente sulla homepage italiana del servizio, in alto a destra a fianco dell'avatar è stata inserita l'icona di un pacco regalo che punta al link https://www.netflix.com/referfriends. Se ci si prova a collegare a questa pagina si viene reindirizzati nuovamente alla piattaforma di streaming, ma il nome "referfriends" lascia presagire delle gustose novità.

Appare quanto mai chiaro che la società di Reed Hastings stia pensando ad un sistema come quello presente su Airbnb e Revolut, che potrebbe consentire di invitare gli amici e di ottenere sconti o addirittura regali sull'abbonamento per ogni persona che si iscrive (o abbona).



Ovviamente si tratta di semplici supposizioni dettate dalla logica, ed al momento non sono arrivate indicazioni da parte della società americana.



Non è la prima volta però che si parla di un programma di questo tipo: alcuni utenti ne avevano discusso su Reddit nel 2018, mentre lo scorso Luglio sono addirittura iniziati i test in India.