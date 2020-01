Netflix: l'abbonamento da 2,99 Dollari al mese arriva in nuovi mercati nel 2020?

Netflix sta testando già da tempo il nuovo abbonamento solo mobile che in India ha un costo di 2,99 Dollari al mese e permette di accedere ai contenuti della piattaforma solo da dispositivi portatili. Secondo alcuni analisti, però, la nuova opzione potrebbe arrivare anche in altri mercati al di fuori di quelli emergenti.

L'indiscrezione, riportata dall'Hollywood Reporter, si basa su alcune dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato di Netflix Reed Hastings nel corso di un recente press tour tenuto in India, in cui ha parlato della strategia della sua società.

Il CEO ha discusso anche del piano mobile-only della società, su cui ha affermato che "se abbiamo contenuti straordinari da tutto il mondo, le persone saranno disposte a pagare per accedere. Negli Stati Uniti la TV via cavo costa 75 Dollari, In India circa 3-5 Dollari. Negli USA le persone pagano 50 Dollari per gli abbonamenti telefonici per smartphone. Qui i prezzi sono molto bassi ed il mercato è molto ampio. Ecco perchè i nostri 199 Rupie al mese per l'abbonamento solo mobile sono molto competitivi".

Secondo quanto appreso dalla popolare testata, nel corso dell'anno la piattaforma di streaming dovrebbe testare il piano da 2,99 Euro in più mercati, per attirare i clienti che non hanno sottoscritto le opzioni classiche. Da alcune analisi effettuate dai dirigenti infatti sarebbe emerso che l'opzione mobile-only potrebbe servire da cavallo di troia per spingere gli abbonati a passare alle opzioni di sottoscrizione classiche da 15,99 o 11,99 Euro al mese.

Al momento non è noto in quali paesi Netflix potrebbe effettuare questo test, ma è probabile che almeno inizialmente si rivolga ai mercati emergenti.