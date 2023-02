Netflix, l'abbonamento con pubblicità sfonda: a gennaio raddoppiano i nuovi iscritti

Il piano economico con pubblicità di Netflix è stato lanciato in tutto il mondo (Italia compresa) lo scorso ottobre. Se inizialmente sembrava che il nuovo "tier" del servizio di streaming fosse un flop, un nuovo report sembra indicare che l'abbonamento con pubblicità di Netflix ha iniziato a ingranare in termini di sottoscrizioni.

Stando ad un report di The Information, infatti, delle fonti interne a Netflix avrebbero confermato, in via per ora confidenziale e riservata agli investitori della compagnia e agli advertisers, che i nuovi iscritti al piano con pubblicità sono raddoppiati nel mese di gennaio 2023, specie a confronto con il mese di dicembre 2022. Sfortunatamente, la compagnia non ha spiegato a quanti nuovi abbonati l'aumento percentuali ammonti in numeri assoluti.

La stessa Netflix aveva difeso l'abbonamento dai report disfattisti degli scorsi mesi, secondo i quali il tier con pubblicità era un flop commerciale. Sempre Netflix, però, aveva riportato, nella sua ultima comunicazione agli investitori, di aspettarsi circa 1,75 milioni di signup per l'abbonamento con pubblicità nel corso del 2023: un risultato piuttosto deludente, pari solo al 2,4% degli utenti americani del servizio di streaming a fine 2022.

Insomma, la situazione pare essere quella di un miglioramento dell'abbonamento "economico" con pubblicità rispetto alle infauste prospettive degli scorsi mesi, ma al contempo anche quella di una sottoscrizione che stenta ad affermarsi sia in Nordamerica che a livello internazionale. Sempre The Information, infatti, spiega che il tier economico di Hulu copre il 50% circa degli iscritti alla piattaforma, per un totale di circa 21 milioni di sottoscrizioni.

Vi ricordiamo che l'abbonamento con pubblicità potrebbe essere stato alla base delle dimissioni di Reed Hastings da Co-CEO di Netflix: Hastings ha infatti criticato apertamente il tier con inserzioni della piattaforma negli scorsi mesi. Che le sue critiche fossero, almeno in parte, motivate?